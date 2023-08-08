الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

أشرف صبحي يحفز ناشئي اليد قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم بكرواتيا

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

أجري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا، لتحفيز أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، قبيل مباراتهم مع إسبانيا في ثاني مبارياته في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا في الفترة من 2 أغسطس حتى 13 من الشهر ذاته.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

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وكان منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 32--40، وفي ثاني المواجهات نجح الفراعنة في الفوز على منتخب التشيك بنتيجة 28-22، وحسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على منتخب ايسلندا بنتيجة 33-30.

وفي أول مباريات الدور الرئيسي نجح منتخب مصر في الفوز على البرازيل بنتيجة 38-23، بعد أداء مميز خلال المباراة تحت قيادة وائل عبد العاطي المدير الفني للمنتخب.

 

موعد مباراة مصر وإسبانيا

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الإسباني في الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي، وتنطلق المباراة في الـ8:30 بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

 

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

 

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتعيين الدكتور عصام سراج الدين مساعدًا للوزير للتسويق والشئون التجارية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يأتي فى ضوء سياسة تمكين القيادات الشبابية المؤهلة والقادرة على الإدارة بكفاءة عالية بمختلف القطاعات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة على كافة الأصعدة.

وتولى الدكتور عصام سراج الدين العديد من المناصب خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية وداخل ديوان الوزارة، كان أخرها رئيس وحدة التسويق، ويتمتع بخبرات عديدة فى مجال التسويق الرياضى، وهو حاصل على درجة الدكتوراة فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم) من جامعة حلوان ودرجة الماجيستير في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (دراسة مقارنة بين إدارة الأندية الأهلية وأندية الشركات المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بمصر).

كما سبق وأن شغل عصام سراج الدين منصب مدير تسويق النادي الأهلي.

وزير الشباب والرياضة يعين عصام سراج الدين مساعدًا للتسويق والشئون التجارية

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