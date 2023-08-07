الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

تموين المنيا يضبط 118 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

جانب من الحمله، فيتو
جانب من الحمله، فيتو

يتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 118 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية، على مدار اليومين الماضيين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات جاءت على نحو 108 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -توقف عن التشغيل - عدم وجود ميزان -تصرف وتجميع -عدم وجود سجلات -قضايا أخرى متنوعة)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (بيع بأزيد من السعر الرسمى- بدون ترخيص - غش تجاري - مجهولة المصدر).

وأشار وكيل وزارة التموين إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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