وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بالوصول لنصف نهائي كأس العالم للناشئين

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا، لتهنئة منتخب اليد للناشئين تحت 19 سنة، بعد تأهلهم لنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد تغلبهم على جزر ألفارو بنتيجة 38-34.

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب اليد للناشئين

خلال تهنئته لهم، قال الدكتور أشرف صبحي: "تأهل منتخب الناشئين لليد يعد إنجازًا كبيرًا، ويُنم عن المستوى المتميز والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي المنتخب، وكتابة تاريخ جديد في تاريخ كرة اليد المصرية في المحافل العالمية".

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وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، والتي انعكست علي أداء سير المباراة التي امتدت لأوقات إضافية، معبرين فيها الروح الحماسية والتزامهم واجتهادهم في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي أن مصر تتمتع بمكانة مميزة بناء على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة تخطيط الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد على هذه النجاحات والعمل الجاد والدؤوب والتحضير الجيد والجهود المبذولة لتطوير لتطوير اليد المصري على اختلاف مراحله العمرية، وهو ما ظهر جليًا على الناشئين خلال مشاركتهم بكأس العالم بكرواتيا، والوصول إلى نصف النهائي، كما وجه شكره وتقديره للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد الالفي ووائل عبد العاطي.

من ناحية أخرى، بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر رالي جامبول 3000 Gumball3000 الدولي وهو حدث سنوى يقام على الطرق العامة لمسافة 3000 ميل (4800 كيلو متر) بمشاركة العديد من المشاهير الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع كل من ماكسميلين كوبر مؤسس الرالي، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الإدارة، وفريق العمل الإنجليزي القائم على التنفيذ، وكل من محمد سلام وعلى حسنى من اللجنة المنظمة المحلية.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

ومن المقرر إقامة الرالى Gumball3000 خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، حيث يشارك سنويًا أكثر من 120 سائقا بسيارتهم المتميزة يسافرون عبر الطرق العامة.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

وتم التخطيط لرالي Gumball3000 لعام 2024 بدءًا من أهرامات الجيزة في مصر، وسيمتد السباق من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ ثم إلى الأردن، ومن ثم الطيران إلى تايلاند والقيادة حتى وصوله إلى سنغافورة لحضور سباق فورمولا 1 بسنغافورة.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

ونظرًا لشهرة مصر بكرة القدم، يتم التخطيط لإقامة مباراة كرة قدم خيرية في مصر عن طريق مؤسسة Gumball3000.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي، فيتو

وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الوزارات المعنية منها "الداخلية، الآثار"، لاصدار التصريحات اللازمة، والترويج للحدث بالشكل الأمثل، إضافة إلى التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لمرور الرالى بها فى جولته بمصر.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة تنظيم الرالى على أعلى مستوى أسوة بمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التى تستضيفها مصر على مدار العام، مشيرا إلى المتابعة مع المنظمين محليا ودوليا لإتمام كافة الإجراءات وتوفير كل التجهيزات لتحقيق النجاح للرالي.

لفت الوزير إلى دور الرالى فى الترويج للسياحة بمصر عن طريق رياضة السيارات، وانطلاقا من الدور الإيجابى للسياحة الرياضية، مرحبًا بمؤسس الرالى وثقة المسئولين فى إمكانيات مصر التنظيمية لهذه الفعالية الكبرى.