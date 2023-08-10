الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تكليف رئيس جديد لقطاع الأسواق الحرة بمصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة

المهندس يحيى زكريا،
المهندس يحيى زكريا، فيتو

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف  عمرو محمود أحمد عمر للقيام بأعمال رئيس قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة خلفًا ل غادة الخطيب والذي قدم لها المهندس يحيي زكريا الشكر على جهودها خلال فترة رئاستها القطاع.

 

 

وكان عمرو محمود يشغل منصب مستشارا لرئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وفي سياق آخر شهد الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، وأحمد الحلو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Fly Egypt، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وشركة Fly Egypt، يأتي هذا التوقيع فى إطار جهود الشركة نحو تعظيم العائد وتوفير خدمات أفضل للمسافرين.

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ووقع البروتوكول عمرو محمود رئيس قطاع الأسواق الحرة، وياسر الرملي مساعد المدير التنفيذي للشئون التجارية لشركة Fly Egypt.

 

ومن جانبه قال الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، إن هذا التعاون يهدف للاستفادة من خبرة الشركتين في مجال البيع لتكون مصر للطيران للأسواق الحرة هي المورد الوحيد لمنتجات الأسواق الحرة للبيع على أسطول طائرات شركة Fly Egypt.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعظيم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما يتواكب مع توجيهات وزارة الطيران المدني في التوسع فى كافة الأنشطة التجارية وتحقيق نمو اقتصادي.

 

تعاقد جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع شركة DHL Aviation

وأكد المهندس يحيى زكريا رئيس  الشركة القابضة لـ مصر للطيران عن نجاح شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوقيع تعاقد جديد لخدمة رحلات الشحن الجوي الخاصة بشركة DHL Aviation، من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة يعد نجاحا جديدا يسهم في تعزيز قدرة أسطول الشركة لتلبية النمو الهائل في الطلب على حركة الشحن الجوي حول العالم على الرغم من التحديات الصعبة التي تمر بها صناعة الطيران العالمية.

وأشار إلى أن قطاع الشحن الجوي يشهد ازدهارا ملحوظا  خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيران على زيادة تعاقداتها مع كبري الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة علي المنافسة في ظل التحديات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

ويأتي هذا في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالاهتمام بتوسيع خدمات الشحن الجوي كونها أحد الأنشطة الداعمة لصناعة النقل الجوي.

 

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