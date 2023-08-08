الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل فريق أهلي جدة السعودي

فرمينيو لاعب الأهلي
فرمينيو لاعب الأهلي السعودي، فيتو

قامت مصر للطيران بتشغيل رحلة خاصة مباشرة من مطار ساليزبورج بالنمسا إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل بعثة فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم  عقب ختام معسكر تحضيري استعدادًا للموسم الجديد.


وحرص نجوم فريق أهلي جدة على التقاط الصور التذكارية على متن طائرة مصر للطيران ومن بينهم نجم البرازيل ولاعب ليفربول السابق فيرمينو والذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي.

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب الوسط الإيفواري الدولي، فرانك كيسي، وقع عقدًا رسميًّا مع أهلي جدة السعودي، للانتقال إلى صفوفه قادمًا من برشلونة.

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ووفقًا لصحيفة (الرياضية) السعودية، فإن الأهلي السعودي وقع عقدًا رسميًّا مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة، وسيصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ26 عاما، سيلتقي بباقي زملائه عقب خضوعه للفحوصات الطبية، حيث سيستعد لخوض أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وسيلعب الجمعة المقبل ضد الحزم.

 

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وقدم الأهلي عرضا بقيمة 15 مليون يورو لضم اللاعب، الذي وقع لثلاثة أعوام مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

وكان كيسي قد انضم لصفوف برشلونة في الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من ميلان الإيطالي.

وشارك اللاعب مع البارسا في 24 مباراة، سجل فيها هدفا وصنع آخر.

 

صفقة أوروبية جديدة لأهلي جدة 

الأهلي يرغب في تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط فريق الجنوب، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأفاد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الأهلي قدم عرضا رسميا لنابولي من أجل التعاقد مع زيلينسكي.

وأضاف أن المفاوضات بين الناديين جارية الآن من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن عقد النجم البولندي مع نابولي سينتهي في صيف 2024.

وأشار رومانو إلى أن النادي السعودي يريد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة بأسرع وقت ممكن، أو سينتقل النادي لضم أهداف أخرى، موضحا أن ماركوس يورينتي يتواجد على قائمة التعزيزات بالنسبة للأهلي، رغم أن الأخير لم يقدم عرضا له.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التعاقد مع عناصر مميزة من الدوريات الأوروبية، مثل إدواردو ميندي "تشيلسي"، سانت ماكسيمين "نيوكاسل يونايتد"، رياض محرز "مانشستر سيتي" وروبرتو فيرمينو "ليفربول".

تفاصيل تعاقد أهلي جدة مع فرانك كيسي لاعب برشلونة

أهلي جدة السعودي يتعاقد مع لاعب روما الإيطالي

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