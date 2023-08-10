الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

مطار الأقصر يستقبل طلاب جامعة طيبة التكنولوجية ضمن فعاليات التدريب الصيفي

جانب من التدريب
جانب من التدريب

يواصل طلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، تدريباتهم العملية بمحطة مصر للطيران بمطار الأقصر الدولي، ضمن فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الكلية، بشركات السياحة والسفر والمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية.

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وفي هذا السياق، أجرى الدكتور مصطفى صفوت، المدرس المساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحة والسفر، ومنسق التدريب، ترافقه م. رحاب عبدالرسول، عضو هيئة التدريس المعاونة، جولة لمتابعة أعمال البرنامج التدريبي، والاطمئنان على مدى استفادة الطلاب من التدريب وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وكان في استقبالهما كل من مصطفى يوسف، مدير المحطة، وأحمد عبدالمنعم، مسئول المكتب الفني، وأحمد طه، منسق التدريب والمسؤول عن استخراج التصاريح.

 

وأوضح صفوت، أن التدريب شمل، التعرف على بعض المهام مثل، حجز التذاكر وإجراء التعديلات على الحجوزات حسب طلب العملاء، وتعيين المقاعد التي سوف يجلس عليها المسافرين، الإجابة عن استفسارات العملاء المتعلقة بمواعيد الطيران والرحيل وأجور السفر، التحقق من دقة الحجوزات وصحتها، والعمل بشكل مباشر مع المسافرين ومساعدتهم، والحفاظ على المظهر الخارجي، لافتًا إلى أن مسؤولي التدريب بمحطة مصر للطيران، أشادوا بطلاب الكلية ومدى التزامهم والمستوى العلمي والعملي الذي وصلوا إليه.

 

وأشار منسق التدريب، إلى أن هناك متابعة مستمرة لفعاليات البرنامج التدريبي لبرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بصفة مستمرة، إذ أجرت د. سارة عبد الناجي، وم. رحاب عبدالرسول، أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التدريب في الشركات السياحية والاطمئنان على مدى استفادة الطلاب من البرنامج التدريبي.

 

من جانبه شدد رئيس الجامعة، على  متابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب، وإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب.

 

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