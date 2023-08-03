الجمعة 04 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعاقد جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع شركة DHL Aviation

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

 صرح المهندس يحيى زكريا رئيس  الشركة القابضهغ لمصر للطيران اغن نجاح شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوقيع تعاقد جديد لخدمة رحلات الشحن الجوى الخاصة بشركة DHL Aviation، من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة  يعد نجاحا جديدا يسهم في تعزيز قدرة أسطول الشركة لتلبية النمو الهائل في الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم على الرغم من التحديات الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران العالمية.

تعاقد جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع شركة DHL Aviation

 واشار الى أن قطاع الشحن الجوي يشهد إزدهارًا ملحوظا  خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيران على زيادة تعاقداتها مع كبري الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة علي المنافسة في ظل التحديات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

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ويأتي هذا في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالاهتمام بتوسيع خدمات الشحن الجوي كونها أحد الأنشطة الداعمة لصناعة النقل الجوي.

مصر للطيران, فيتو 

ومن جانبه أوضح الطيار جاسر حسين رئيس  شركة مصر للطيران للشحن الجوي بأن الشركة تقدم خدماتها في مجال الشحن الجوي لما يقرب من ٣٦ شركة طيران أجنبيه من خلال مجمعات بضائع القاهرة وبرج العرب والأقصر،مؤكدًا أن هذة التعاقدات الجديدة تأتي نتاجًا للخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، وتأكيدًا على قدرتها لتلبية رغبات كبري الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي.

 

 وأكد أن هذا التعاقد  يتيح لكلا الطرفين شراكة إستراتيجية متبادلة علي المستوي الخدمي للبضائع.

جدير بالذكر أن شركة DHL Aviation تعد من كبري شركات الطيران المتخصصة في مجال الشحن الجوي وخاصة في مجال البريد السريع حيث بدأت الشركة في تسيير أولي رحلات الشحن من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة في الأول من شهر أغسطس الجاري بواقع رحلتين شحن أسبوعيًا من خلال استخدام طائرات طراز عريض B767  من وإلي دولة البحرين وبحمولة تقدر بحوالي ٥٠ طن لكل من مقطعي الذهاب والعودة،حيث تعتبر دولة البحرين المقر الرئيسي ال HUB لشركة DHL AVIATION  في نطاق الشرق الأوسط ومنه لشبكة رحلات ممتدة إلي أوروبا وأسيا وأستراليا والأمريكتين.

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