بالأسماء، رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رد الجنسية المصرية لمن فقدها باجمالى 12 شخصًا.
وزارة الداخلية قـرار رقم 1235 لسنة 2023
وتضمن نص القرار، وزارة الداخلية قـرار رقم 1235 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر ترد الجنسية المصرية لكلٍّ من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد السيد حسن - وآخرهم ماجدة رمضان جابر).
أسماء طالبي رد الجنسية المصرية
1 السيد/ السيد السيد حسن الغربية 17/2/1968 2 السيد/ حمدى على موسى بنى سويف 2/11/1970 3 السيد/ صبحى لبيب خلة القاهرة 8/2/1948 4 السيد/ ممدوح عصمت عبد الله السودان 25/5/1949 5 السيد/ سعيد هنيدى حسين الجيزة 9/7/1958 6 السيدة/ سماح عبد الكريم أبو خطوة الجيزة 7/2/1982 7 السيدة/ هرمين أحمد عاصم بورسعيد 15/8/1978 8 السيدة/ كاترينا هندريكا انجلينا هولندا 28/9/1960 9 السيدة/ شونغ واى جنى شونغ يونغ القاهرة 18/12/2006 10 الطفلة/ ليوجينسى إسلام عصام القاهرة 21/4/2019 11 السيدة/ مرونا سامى محمد ألمانيا 15/8/1995 12 السيدة/ ماجدة رمضان جابر الإسكندرية 20/6/1960
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