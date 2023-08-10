الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إندونيسيا

زلزال يضرب إندونيسيا،
زلزال يضرب إندونيسيا، فيتو

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا، في البيان الصادر عنها اليوم الخميس، عن رصد زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة مالوكو بشرق البلاد.


زلزال قوي يضرب إندونيسيا 


وقالت الوكالة الإندونيسية في بيانها:" إن الزلزال وقع في الساعة 09:00 بتوقيت جاكرتا وكان مركزه على بعد 131 كم جنوب غرب منطقة مالوكو تينجارا، وعلى عمق 154 كم تحت قاع البحر".
واضافت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء:" أن لم يتسبب في حدوث موجات تسونامي".
وفي أواخر شهر يوليو الماضي، ضرب زلزال قوته 6 درجات منطقة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا، ووذكرت وكالة الجيوفيزياء أنه لا يوجد احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
وقالت الوكالة إن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 75 كيلومترًا.وشعر بالزلزال بشكل ضعيف على الأرض في بعض المناطق في نوسا تينجارا الشرقية لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، حسبما قالت الوكالة.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة زلزالية عالية النشاط، حيث تلتقي صفائح مختلفة على قشرة الأرض وتخلق عددًا كبيرًا من الزلازل ونشاط البراكين.

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وفي سياق متصل أعلنت  إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا قوته  4.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب محافظة ديار بكر التركية.

وذكرت  إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في محافظة ديار بكر التركية في الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي.وكان مصدر الزلزال يقع على عمق 16.81 كيلومتر.

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