الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإحالة 12 محافظا إلى التقاعد
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإحالة 12 محافظا إلى التقاعد.
قرار للرئيس الفلسطينى
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس أبو مازن، أحال ثلاثة محافظين إلى التقاعد من المحافظات الجنوبية وهم: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.
وأحال الرئيس الفلسطيني، في المحافظات الشمالية تسعة محافظين إلى التقاعد هم: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.
إحالة محافظين للتقاعد فى فلسطين
وأصدر عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.
وعلى الجانب الأخر قتل شاب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية
وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية داهمت منطقة زواتا غرب نابلس، أسفرت عن إصابة شاب برصاصة في رأسه.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا، عن وفاة الشاب أمير أحمد محمد خليفة "27 عاما" من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الرأس.
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