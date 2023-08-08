الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عباس يبحث مع العاهل الأردني اقتراحا أمريكيا بعقد اجتماع خماسي مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني أثناء لقائه مع العاهل الأردني في عمان، فيتو

أكدت مصادر فلسطينية أن اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، استهدف بحث مقترح أمريكي لعقد اجتماع خماسي جديد مع إسرائيل.

اجتماع خماسي جديد

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن واشنطن اقترحت عقد اجتماع يضم السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى جانب الأردن ومصر وممثلين عن الإدارة الأمريكية.

ولم تحدد المصادر الموعد أو المكان المقترحين للاجتماع، لكنها قالت إن الاقتراح الأمريكي يستهدف إعادة الاتصالات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضمان تدخل أطراف إقليمية لتعزيز التعاون للحد من التوتر الحادث في الأراضي الفلسطينية.

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القيادة الفلسطينية لم تقدم جوابًا نهائيًا

وذكرت المصادر أيضا أن القيادة الفلسطينية لم تقدم جوابًا نهائيًا بشأن المقترح الأمريكي، وتريد التشاور بشأن ذلك مع الجانبين الأردني والمصري، في ظل إصرارها على ضمانات بشأن التزام إسرائيل بمخرجات مثل هذا الاجتماع.

وقد اجتمع عباس وكبار مساعديه مع العاهل الأردني في عمان حيث جرى "بحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وعقد الاجتماع بعد يومين من عقد المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية اجتماعًا لبحث تقديم تسهيلات لصالح السلطة الفلسطينية، بناءًا على طلب أمريكي.

اجتماع رئيس الشاباك مع أمين سر منظمة التحرير

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) رونين بار، اجتمع أمس الإثنين، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ لكن الأخير نفى ذلك.

وكانت مدينة العقبة الأردنية قد استضافت في 26 فبراير الماضي، اجتماعًا خماسيًا ضم ممثلين من الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

اجتماع في مدينة شرم الشيخ

وكذلك، في 19 مارس انعقد اجتماع مماثل في مدينة شرم الشيخ، غير أن مسؤولين فلسطينيين اتهموا إسرائيل بالتنكر لما جرى التفاهم عليه في الاجتماعين وعدم تنفيذ التزاماتها.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الإثنين، بأن "هناك حراكًا سياسيًا مهمًا في المنطقة، والرئيس عباس يشارك في هذا الحراك بنشاط عالي" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقف الاتصالات مع إسرائيل وإلغاء التنسيق الأمني

وقد أعلنت السلطة الفلسطينية وقف الاتصالات مع إسرائيل والتمسك بوقف التنسيق الأمني معها، على خلفية شن الهجوم الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي هجومًا على مخيم جنين للاجئين، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين وجندي إسرائيلي.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني بينهم 40 طفلًا غالبيتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

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