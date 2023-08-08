سطو مسلح على بنك فى فلسطين وسرقة مبلغ ضخم (فيديو)

نفذ مجهولون عملية سطو مسلح وسرقة مبلغ مالي من فرع أحد البنوك في بلدة نعلين شمال غرب رام الله بحسب ما أفادت به شبكة القدس الإخبارية.

الضفة الغربية

وذكر المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية لؤي ارزيقات، إن مجهولين نفذوا سطوًا مسلحًا على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين برام الله.

وبين ارزيقات في تصريح صحفي وصل "شبكة قدس" أن المعتدين تمكنوا من سرقة 150 ألف شيكل ولاذوا بالفرار.

سطو مسلح

ونبه إلى أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان، وباشرت بإجراءات البحث والتحري.

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حادثة مماثلة

وشهدت بلدة السموع في الخليل الايام الماضية حادثة مماثلة من خلال سرقة فرع أحد البنوك من قبل مجهولين قبل أن يتمكنوا من الفرار دون الوصول إليهم.

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

التطور المهم في الموقف الأسترالي

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

الحكومة الأسترالية

وأكدت أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.

الموقف العام للشعب الأسترالي

وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضًا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.