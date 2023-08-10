أسعار ومواصفات سيارات جيتور داشينج
تتميز سيارات جيتور داشينج بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر كما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض 6 سرعات مع ضمان على المحرك 10 سنوات أو مليون كم.
ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات جيتور داشينج وهي كالتالي:-
يصل سعر الفئة الاولي وكمفورت 969 ألف جنيه
يصل سعر الفئة الثانية لاكشري مليون و39 ألف جنيه.
مواصفات محرك سيارات جيتور داشينج
حصلت السيارة علي مصابيح امامية ليد مع امكانية ضبط الاضاءة وتوفر الاضاءة الأوتوماتيكية مع مصابيح نهارية واضاءة ليد خلفية تمتد لاضاءة الحقيبة الخلفية. كما يتوفر لها مرايا خارجية بضبط كهربائي وبصمة للأبواب وفتح السيارة وتشغيلها عن بعد، واضافة مرايا بطي كهربائي وسخانات مع اضاءة ليد ليزر ترحيبية بالسائق وحساسات للمطر وفتحة سقف بانورامية وفتح الحقيبة الخلفية كهربائيًا مع تظليل للزجاج.
ويتوفر لأول فئة كمفورت فرش جلدي للمقاعد وشحن لاسلكي للهاتف وشاشة تاتش 12.8 بوصة و5 USB وبلوتووث ومسند رأس في المقعد الخلفي الأوسط ومسند ذراع أمامي بوظيفة التبريد وضبط كرسي السائق 6 اتجاهات كهربائية والراكب الأمامي 4 اتجاهات يدوي.
مواصفات وسائل أمان جيتور داشينج
ايرباج أمامي
وجانبي وفرامل ABS وEBD
وتحكم الكتروني في الثبات ESC ومساعد الفرامل BA
ومثبت سرعة
وتحكم في الجر
وحساسات ركن في الخلف
وقفل أوتوماتيكي للأبواب للأمان في الخلف مع وقوف السيارة الديناميكي
وتحكم الطرق المنحدرة ومراقبة الضغط في الاطارات.
ويضاف لها ايرباج خلفي وكاميرا 360 درجة وتحذير الاصطدام الجانبي ومراقبة النقاط العمياء وتحذير التصادم الخلفي.
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