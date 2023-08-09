زيادة أسعار سيارات جلوري 330S موديل 2022

تاثرت سيارات جلوري وايجل، بتحريك سعر الفائدة بنسبة تصل نحو 1%، مما تسبب في ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المحلي خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقا لما نشره وكيل سيارات دفسك عن زيادات جديدة في أسعار سيارات بالتزامن مع مطلع شهر أغسطس الجاري بعد ارتفاع الطلب ونقص المعروض داخل المعارض المصرية في هذا الوقت.



ونرصد في التقرير التالي زيادة سعر جلوري 330S موديل 2022 خلال شهر أغسطس وهي كالتالي كموديلات 2022:

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يصل سعر أول فئة هاي لاين مانيوال محرك 1240 سي سي بسعر 550 ألف جنيه بدلًا من 480 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة ثاني فئة هاي لاين مانيوال 1500 سي سي بسعر 580 ألف جنيه بدلًا من 510 آلاف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة هاي لاين غاز 600 ألف جنيه بدلًا من 530 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة فئة توب لاين مانيوال 625 ألف جنيه بدلًا من 550 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة خامس فئة توب لاين غاز بسعر 645 ألف جنيه بدلًا من 570 ألف جنيه.



ارتفاع أسعار إيجل برو موديل 2022



يصل سعر الفئة الأولى فئة فرش أسود مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.



يصل سعر الفئة الثانية فئة فرش أحمر مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.



سيارات ايجل 580 موديل 2022



أول فئة كمفورت غير متوفرة.

ثاني فئة لاكشري غير متوفرة.



أسعار البيك أب C31 وK01S



يصل سعر الفئة الأولى K01S بسعر 289.900 ألف بدلًا من 279.900 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية C31 طارة عادية بسعر 384 ألف جنيه بدلًا من 374 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة C31 طارة باور بسعر 390 ألف جنيه بدلًا من 380 ألف جنيه.



أسعار سيارات جلوري فان



1240 سي سي غير متوفرة.

هاي لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

توب لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

دفسك C35 غير متوفرة

استقبلت سيارات رينو شهر أغسطس بزيادات جديدة في أسعار سيارتها، بنسبة تتراوح ما بين 95 ألف جنيه حتى 245 ألف جنيه، وشملت طرازات رينو ميجان، متأثرة بزيادة سعر الفائدة 1% داخل السوق المصري.

أسعار ميجان وميجان تيربو في مايو 2023



رينو ميجان



فيجن 865 ألف جنيه بدلًا من 770 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

دايناميك 915 ألف جنيه بدلًا من 820 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

ساينتشر 995 ألف جنيه بدلًا من 900 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.

أسعار سيارات ميجان تيربو

ديناميك مليون و25 ألف جنيه بدلًا من 930 ألف جنيه بزيادة 95 ألف جنيه.