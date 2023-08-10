السيطرة على حريق بميناء لتصدير الحبوب في فرنسا
قالت شركة "إس.آي.سي.إيه أتلانتيك" المشغلة لصوامع الحبوب إن الحريق الذي اندلع، اليوم الخميس، في صوامع في ميناء لا روشيل الفرنسي أصبح تحت السيطرة، ولم تصل ألسنة اللهب إلى الحبوب المخزنة.
حريق هائل نشب في أربع صوامع للحبوب
وقالت سلطات محلية في وقت سابق من اليوم الخميس إن حريقا هائلا نشب في أربع صوامع للحبوب في مدينة لا روشيل.
وذكر موقع "فرانس تي في أنفو" أن الحريق اندلع في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا.
فرق الإطفاء
وأرسلت السلطات 70 فردا من فرق الإطفاء للموقع، كما دفعت بتعزيزات أخرى في وقت لاحق.
الساحل الأطلسي الفرنسي
وفرنسا أكبر منتجي الحبوب بالاتحاد الأوروبي، ولا روشيل التي تقع على الساحل الأطلسي الفرنسي، أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا.
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