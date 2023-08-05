الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

منجم في بولندا، فيتو
منجم في بولندا، فيتو

قالت وكالة الأنباء البولندية إن عاملا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون إثر هزة أرضية داخل منجم في منطقة بيلشوفيتسه جنوب البلاد اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجموعة التعدين البولندية قوله إن رجال الإنقاذ أخرجوا خمسة عمال من داخل المنجم مضيفا أنهم مصابون لكن لم يفقدوا الوعي.

وأضاف المتحدث أن «عاملا ظل تحت الأرض. ووصل إليه أفراد الإنقاذ وطبيب لكن مع الأسف أعلن الطبيب وفاته».

وحدثت الهزة الأرضية على عمق كيلومتر واحد.

Advertisements

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

الصراع على الكعكة الصفراء في النيجر، فرنسا تخسر منجم اليورانيوم المجاني في نيامي، ولعبة موت بين روسيا والغرب بحديقة باريس الأفريقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بولندا المناجم حادث منجم في بولندا اخبار العالم أخبار العالم اليوم حوادث المناجم

مواد متعلقة

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

العثور على رفات عمال منجم نيوزيلنديين بعد 13 عامًا

مصرع 12 شخصا علقوا داخل منجم للذهب في فنزويلا

ارتفاع عدد ضحايا حريق منجم ذهب في بيرو إلى 27 قتيلا

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية