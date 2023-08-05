مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

قالت وكالة الأنباء البولندية إن عاملا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون إثر هزة أرضية داخل منجم في منطقة بيلشوفيتسه جنوب البلاد اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجموعة التعدين البولندية قوله إن رجال الإنقاذ أخرجوا خمسة عمال من داخل المنجم مضيفا أنهم مصابون لكن لم يفقدوا الوعي.

وأضاف المتحدث أن «عاملا ظل تحت الأرض. ووصل إليه أفراد الإنقاذ وطبيب لكن مع الأسف أعلن الطبيب وفاته».

وحدثت الهزة الأرضية على عمق كيلومتر واحد.

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