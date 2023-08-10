حريق هائل في أكبر موانئ تصدير الحبوب بفرنسا

قالت سلطات محلية في فرنسا إن حريقًا هائلًا اندلع في 4 صوامع للحبوب في مدينة "لا روشيل"، اليوم الخميس.

موانئ تصدير الحبوب

وأرسلت السلطات الفرنسية 70 فردًا من فرق الإطفاء للموقع كما تدفع بتعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك.

و"لا روشيل" أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.