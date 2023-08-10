الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حريق هائل في أكبر موانئ تصدير الحبوب بفرنسا

حريق فى فرنسا، فيتو
حريق فى فرنسا، فيتو

قالت سلطات محلية في فرنسا إن حريقًا هائلًا اندلع في 4 صوامع للحبوب في مدينة "لا روشيل"، اليوم الخميس.

 

موانئ تصدير الحبوب

وأرسلت السلطات الفرنسية 70 فردًا من فرق الإطفاء للموقع كما تدفع بتعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك.

و"لا روشيل" أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا.

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