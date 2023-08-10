الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رئيس مجموعة إيكواس: تحديد آلية مستدامة لإعادة الاستقرار إلى النيجر

ايكواس، فيتو
ايكواس، فيتو

قال رئيس مجموعة إيكواس، اليوم الخميس، سنقوم بتحديد آلية مستدامة لإعادة الاستقرار إلى النيجر مضيفًا: التزامنا لا يتزعزع لإعادة الديمقراطية إلى النيجر، وذلك حسبما أفادت شبكة العربية في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس مجموعة إيكواس: الحل السياسي في النيجر مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل، متابعا: سنعمل على إيجاد حل للأزمة في النيجر لضمان أمن القارة بكاملها
 

ويعقد زعماء دول غرب أفريقيا، اليوم الخميس، قمة في أبوجا عاصمة نيجيريا، للاتفاق على خطة عمل فيما يتعلق بملف النيجر، بعد رفض قادة الانقلاب هناك التنحي رغم تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

ويرفض المجلس العسكري، الذي أصاب المنطقة بصدمة حين استولى على السلطة في الـ26 من يوليو المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس، حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

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وقد تتحول القمة التي تعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى لحظة حاسمة في الأزمة، إذ من المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات التالية التي قد تشمل التدخل العسكري، وهو أمر قال مسؤول في الإيكواس إنه "سيكون الملاذ الأخير".

والتقى مبعوثون للرئيس النيجيري ورئيس الإيكواس بولا تينوبو بقادة الانقلاب في العاصمة نيامي أمس الأربعاء، ما أعطى بصيصًا من الأمل بشأن إجراء حوار بعد أن لاقت بعثات سابقة رفضًا قاطعًا.

ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد جماعات متشددة مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وفاقم أزمة الجوع.

وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطوَّر فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط الإيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتنحي، بينما تعهدت حكومتان عسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه.

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