أبرزها البيت بيتي، مسلسلات ينتظر الجمهور الجزء الثاني منها

مسلسل البيت بيتي، حققت عدد من المسلسلات عند عرضها نجاحًا كبيرًا ولافتًا وتعلق الجمهور بأبطالها، ونظرًا لهذا النجاح أقدم صناعها على تقديم مواسم جديدة منها، ومن أبرز هذه المسلسلات التي ينتظر الجمهور بفارغ الصبر موسمها الثاني:

مسلسل البيت بيتي

حقق مسلسل البيت بيتي عند عرضه نجاحًا كبيرًا وملحوظًا جعله منتظرًا من قبل قطاع كبير من الجمهور، ولقد بدأ صناعه بالفعل تصوير الموسم الثاني منه وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد أعلنت فور انتهاء الموسم الأول عن وجود جزء جديد.

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وأبطال مسلسل "البيت بيتي"، هم: كريم محمود عبد العزيز (كراكيري) والفنانة ميرنا جميل والفنان مصطفى خاطر وسليمان عيد ومحمد محمود عبد العزيز وعابد عناني، والمسلسل من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.

مسلسل الغرفة ٢٠٧

بمجرد عرض الحلقات الأولى منه حقق مسلسل الغرفة ٢٠٧ نسب مشاهدة عالية، ونظرًا إلى أن المسلسل لم ينته من سرد كل تفاصيله كان هناك تأكيد من صناعه على وجود موسم ثان منه ينتظره الجمهور لفهم اللغز الذي حيرهم علي مدار ١٠ حلقات.

ويتناول المسلسل قصة ترجع لعام 1968، حول 3 شخصيات رئيسية يقوم ببطولتها الفنان محمد فراج والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة ناردين والفنان أحمد خالد صالح، وتقع أحداثها داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207، التي وقعت بها الكثير من الأسرار التي يتناولها العمل خلال.

وأبطال مسلسل الغرفة 207 هم محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، يوسف عثمان ومريم الخشت، والمسلسل من إخراج محمد بكير، كما أنه مقتبس من رواية سر الغرفة 207 للكاتب أحمد خالد توفيق.

مسلسل جعفر العمدة

كشف صناع مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا عند عرضه في موسم رمضان الماضي عن إنتاج جزء جديد منه بدون بعض الأبطال الذين شاركوا في الجزء الأول.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول "جعفر العمدة" رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ورحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، في الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما، ويصحبها لقبر فارغ لقراءة الفاتحة على روحه.

مسلسل كامل العدد

يعتبر مسلسل كامل العدد من أبرز الأعمال التي خالفت التوقعات في موسم رمضان الماضي ونجحت في حجز مكان في جدول مشاهدات الجمهور بالرغم من أنه قد بدأ قبل بداية الشهر الكريم، وحظى باهتمام الجمهور على امتداد حلقاته ال ١٥، وبدأ صناع المسلسل في التحضير للموسم الثاني منه وفقًا لأنباء متداولة.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وشارك في بطولة العمل كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.