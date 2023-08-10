الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إبراهيم عبد القادر: روتانا من أسباب نجاح الهضبة بجانب أنه محافظ على نفسه

ابراهيم عبد القادر،فيتو
ابراهيم عبد القادر،فيتو

تحدث مطرب التسعينات إبراهيم عبد القادر عن أسباب نجاح واستمرارية عمرو دياب باعتباره واحد من جيله قائلا ؛ “عمرو دياب فنان كبير وذكي، واستمر لأنه كان على علم وواعيا عندما انتقل إلى شركة روتانا، الهضبة كان على وعي بأن هذه الشركة ستستمر فحافظ على وجوده”.

أسباب استمرارية ونجاح عمرو دياب 

و أضاف “عبد القادر” في تصريح خاص لفيتو: "إلى جانب أنه مختلف ويقدم ألوانا جميلة من الأغانى ومحافظ على نفسه وهو واجهة كبيرة لمصر، وكلنا نفرح له، إنما شركة روتانا كانت سببا من أسباب استمراره لأنها تتمتع بالإنتاج السخي والتسويق.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا في الأهرامات يوم  28 سبتمبر المقبل، حيث كشفت الشركة المنتجة عن بوستر الحفل.

ومن المتوقع أن تطرح أسعار التذاكر خلال الفترة المقبلة عبر الإنترنت. 

أغنية والله أبدا 

وطرح النجم عمرو دياب، أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان "والله أبدا" وذلك عبر أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة والتي يتعاون معها الهضبة مؤخرا، وتأتي الأغنية ضمن أغاني الصيف للهضبة. 

أغنية "والله أبدا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي، وتضمنت تقديم عمرو دياب عددا من أبيات شعر ابن زيدون، وهو أحد أشهر شعراء الأندلس ضمن كلمات الأغنية، كما اعتمد أسلوبا مختلفا وجديدا في موسيقى الأغنية. 

كلمات أغنية والله أبدًا للهضبة عمرو دياب

وسرد الملحن عزيز الشافعى، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" كواليس أغنية والله أبدا، قائلا: إنه عقب الانتهاء من كتابة أغنية والله أبدا، التى دمج فيها أبياتا من نونية الشاعر الأندلسي، ابن زيدون، مع أبيات شعر حديثة كتبها هو، والتي استغرق الإعداد لها عاما ونصفا، بمتابعة دقيقة من الهضبة عمرو دياب.

وقال الشافعي، كاتب وملحن أغنية والله أبدًا، إن الهضة عمرو دياب، بعدما سمع كلمات أغنبية والله أبدًا، بدأ فى سؤاله عن كافة التفاصيل كعادته فى اختيار أعماله وجميع المعانى وسر دمج أبيات من قصيدة ابن زيدون مع الشعر الحديث، لدرجة حرص فريق العمل على معرفة حقيقة كتابة ابن زيدون الديوان لنجله أم حبيبته الأميرة ولادة بنت المستكفى، حسب الروايات التاريخية المتدولة عن ديوان أضحى التنائي بديلا من تدانينا.

أغنية ياليل 

وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنية "يا ليل" والتي تجمعه بابنه عبد الله دياب لأول مرة، وذلك عبر أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة والتي يتعاون معها الهضبة.

وتأتي أغنية يا ليل من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب، وبتوزيع  أحمد إبراهيم، بميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب الهضبة عمر دياب إبراهيم عبد القادر اخبار الفن

مواد متعلقة

صديق مقرب من عمرو دياب يكشف استغلال داليدا خليل لصورتها معه

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

أزمة أحمد فتوح والزمالك تثير التكهنات وجماهير الكرة يكشفون مصيره مع الأهلي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

كولر يتحدث عن الصلاة وتكدس المرور بالقاهرة وعشوائية مواعيد المباريات

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

Advertisements

منوعات

المزيد

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

10 فوائد ذهبية للمواظبة على صلاة الفجر.. لن تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية