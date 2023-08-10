إبراهيم عبد القادر: روتانا من أسباب نجاح الهضبة بجانب أنه محافظ على نفسه

تحدث مطرب التسعينات إبراهيم عبد القادر عن أسباب نجاح واستمرارية عمرو دياب باعتباره واحد من جيله قائلا ؛ “عمرو دياب فنان كبير وذكي، واستمر لأنه كان على علم وواعيا عندما انتقل إلى شركة روتانا، الهضبة كان على وعي بأن هذه الشركة ستستمر فحافظ على وجوده”.

أسباب استمرارية ونجاح عمرو دياب

و أضاف “عبد القادر” في تصريح خاص لفيتو: "إلى جانب أنه مختلف ويقدم ألوانا جميلة من الأغانى ومحافظ على نفسه وهو واجهة كبيرة لمصر، وكلنا نفرح له، إنما شركة روتانا كانت سببا من أسباب استمراره لأنها تتمتع بالإنتاج السخي والتسويق.

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ومن ناحية أخرى، يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا في الأهرامات يوم 28 سبتمبر المقبل، حيث كشفت الشركة المنتجة عن بوستر الحفل.

ومن المتوقع أن تطرح أسعار التذاكر خلال الفترة المقبلة عبر الإنترنت.

أغنية والله أبدا

وطرح النجم عمرو دياب، أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان "والله أبدا" وذلك عبر أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة والتي يتعاون معها الهضبة مؤخرا، وتأتي الأغنية ضمن أغاني الصيف للهضبة.

أغنية "والله أبدا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي، وتضمنت تقديم عمرو دياب عددا من أبيات شعر ابن زيدون، وهو أحد أشهر شعراء الأندلس ضمن كلمات الأغنية، كما اعتمد أسلوبا مختلفا وجديدا في موسيقى الأغنية.

كلمات أغنية والله أبدًا للهضبة عمرو دياب

وسرد الملحن عزيز الشافعى، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" كواليس أغنية والله أبدا، قائلا: إنه عقب الانتهاء من كتابة أغنية والله أبدا، التى دمج فيها أبياتا من نونية الشاعر الأندلسي، ابن زيدون، مع أبيات شعر حديثة كتبها هو، والتي استغرق الإعداد لها عاما ونصفا، بمتابعة دقيقة من الهضبة عمرو دياب.

وقال الشافعي، كاتب وملحن أغنية والله أبدًا، إن الهضة عمرو دياب، بعدما سمع كلمات أغنبية والله أبدًا، بدأ فى سؤاله عن كافة التفاصيل كعادته فى اختيار أعماله وجميع المعانى وسر دمج أبيات من قصيدة ابن زيدون مع الشعر الحديث، لدرجة حرص فريق العمل على معرفة حقيقة كتابة ابن زيدون الديوان لنجله أم حبيبته الأميرة ولادة بنت المستكفى، حسب الروايات التاريخية المتدولة عن ديوان أضحى التنائي بديلا من تدانينا.

أغنية ياليل

وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنية "يا ليل" والتي تجمعه بابنه عبد الله دياب لأول مرة، وذلك عبر أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة والتي يتعاون معها الهضبة.

وتأتي أغنية يا ليل من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب، وبتوزيع أحمد إبراهيم، بميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.