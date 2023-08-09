الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17763 نقطة.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87%  عند مستوى 21658 نقطة.

كما صعد   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% عند مستوى 7464 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 5311 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

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وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة.

وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6%  عند مستوى 21570 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 5306 نقاط.

تداولات جلسة الاثنين 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.209 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 21701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5320 نقطة. 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.200 تريليون جنيه

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% عند مستوى 17697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% عند مستوى 21491 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة. 

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