التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الخميس ، ارتفعت مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم وقبل مرو أقل من ساعة من التداولات، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13 % عند مستوى 17786.47 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% عند مستوى 3596.74 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 5319.52 نقطة.

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تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة ايجابية صاعدة حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17400 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض ومن ثم استهداف مستويات منخفضة أكثر بكثير من 17110 - 16560 نقطة.

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3545 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

مؤشرات، فيتو

تحجيم الطلب لضمان حد أدنى من معدلات الاستثمار المباشر

إن زيادة أسعار الفائدة جاءت لتحجيم الطلب قدر المستطاع مع ضمان حد أدنى من معدلات الاستثمار المباشر على أقل تقدير وقد تكون المكاسب من الزيادة البسيطة في الوقت الحالي أكثر من التوسع في السياسة الانكماشية وهذا الحال الآن في قرار المركزي، كما أن التثبيت أيضا أفضل ليس لبقاء معدلات الاستثمار فحسب ولكن للبورصة بشكل مباشر، على غير العادة، جاء القرار برفع سعر الفائدة، حيث أن التثبيت لسعر الفائدة فسيكون له تفسيرين إن كان الثبات عند مستويات عليا فتأثيره سلبي على البورصة وإن كان التثبيت عند مستويات أحادية ومتدنية بالأساس كان إيجابيا للبورصة ولكن لكل قاعدة استثناءات وهنا نجد مع الزخم في الأخبار الإيجابية بالبورصة قد يبتلع السوق رفع الفائدة متجاهلا السياسة النقدية.

تداولات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% عند مستوى 21570 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 5306 نقاط.