10 آلاف عملية تداول بعد مرور 60 دقيقة من تعاملات البورصة المصرية اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم بعد مرور ساعة من التداولات، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01 % عند مستوى 17763.64 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08 % عند مستوى 3595.21 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01 % عند مستوى 5320.88 نقطة.
اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الخميس 10-8-2023
المؤشر الرئيسي EGX 30
صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01 % عند مستوى 17763.64 نقطة.
تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70
ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08 % عند مستوى 3595.21 نقطة.
أسعار الفائدة والأخبار الإيجابية واتجاه المؤشرات
إن زيادة أسعار الفائدة جاءت لتحجيم الطلب قدر المستطاع مع ضمان حد أدنى من معدلات الاستثمار المباشر على أقل تقدير وقد تكون المكاسب من الزيادة البسيطة في الوقت الحالي أكثر من التوسع في السياسة الانكماشية وهذا الحال الآن في قرار المركزي، كما أن التثبيت أيضا أفضل ليس لبقاء معدلات الاستثمار فحسب ولكن للبورصة بشكل مباشر، على غير العادة، جاء القرار برفع سعر الفائدة، حيث أن التثبيت لسعر الفائدة فسيكون له تفسيرين إن كان الثبات عند مستويات عليا فتأثيره سلبي على البورصة وإن كان التثبيت عند مستويات أحادية ومتدنية بالأساس كان إيجابيا للبورصة ولكن لكل قاعدة استثناءات وهنا نجد مع الزخم في الأخبار الإيجابية بالبورصة قد يبتلع السوق رفع الفائدة متجاهلا السياسة النقدية.
ماذا حدث فى تداولات جلسة الأربعاء ؟
اختتمت البورصة المصرية حركة تعاملاتها الأربعاء بارتفاع ملحوظ، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17763 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 5311 نقطة.
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