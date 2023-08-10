الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 352 طربة حشيش بالإسماعيلية (صور)

مخدرات واموال بحوزة
مخدرات واموال بحوزة متهم،فيتو

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – فايد – القنطرة غرب - الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 352 طربة حشيش و22 إسطوانة لمخدر الهيروين ومبالغ مالية تقدر بمئات آلاف الجنيهات بالإسماعيلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو كل واقعة على حدا.

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وشملت القضايا  ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى ).
 

وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات - مبلغ مالى).
 

وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى).
 

وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته ( 22 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرامات –ميزان حساس - مبلغ مالى).
 

وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته ( 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى).
 

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وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى)  وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

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