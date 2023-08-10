الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وجزر الفارو في ربع نهائي مونديال الناشئين

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب جزر الفارو، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جزر الفارو اليوم الخميس، وتنطلق في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين.

 

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

 

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

 

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منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

 

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

 

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

 

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

 

منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة

ويحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

 

قرعة بطولة العالم

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اليابان وآيسلندا والتشيك.

 

جدول مباريات منتخب كرة اليد

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر × اليابان - 1 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × التشيك - 2 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أيسلندا - 4 أغسطس | 4:30 عصرا | انتهت بفوز منتخب مصر

 

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في البطولة تضمن 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب قد خاض أيضا معسكر مغلق في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.

قائمة منتخب الناشئين

وضمت قائمة اللاعبين في معسكر البحرين كل من: محمد أشرف - عمر أسامة - فيراس مروان - محمد وائل - زياد مهند - محمد عدلان - فيدال فهمي - زياد عبد الرحيم - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد حسن - محمد صلاح - بلال إبراهيم - محمد مؤمن - حمزة مجدي - معاذ عزب - أحمد تغيان.

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