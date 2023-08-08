بثلاثة مكونات فقط احصلي على بشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد

التجاعيد دائما مصدر قلق الفتيات عقب عمر الثلاثين، لأنها تؤثر على نضارة البشرة وشبابها كثيرا ما يعطى للوجه عمر اكبر من العمر الحقيقي.

والتجاعيد المبكرة تظهر عادة بسبب إهمال العناية بالبشرة من حيث التنظيف والتركيب والوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة لذا يجب على الفتيات الاهتمام ببشرتهن.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتمنع ظهور التجاعيد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط بالبشرة ما يعزز من شبابها وجمالها.

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المكونات:-

ملعقة بن

ملعقة أرز مطحون

ملقعة جل بذور الكتان

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة صغيرة، ونضع بها المكونات الجافة ونخلط جيدا.

ثم نضيف جل بذور الكتان ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام جل متجانس.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة، ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة شابة ونضرة وناصعة البياض.

ولعمل جل بذور الكتان فى المنزل ناخذ ملعقة بذور كتان ونضيفها لكوب ماء، ونتركها على النار الهادئة تغلى حتى تتحول إلى جل، ثم نصفيها وهى ساخنة ونترك الحل يبرد ويكون جاهز للاستخدام.

قناع طبيعي لمنع التجاعيد، فيتو

خطوات مهمة للعناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.