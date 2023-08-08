الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

بثلاثة مكونات فقط احصلي على بشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد

التجاعيد، فيتو
التجاعيد، فيتو

التجاعيد دائما مصدر قلق الفتيات عقب عمر الثلاثين، لأنها تؤثر على نضارة البشرة وشبابها كثيرا ما يعطى للوجه عمر اكبر من العمر الحقيقي.

والتجاعيد المبكرة تظهر عادة بسبب إهمال العناية بالبشرة من حيث التنظيف والتركيب والوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة لذا يجب على الفتيات الاهتمام ببشرتهن.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وتمنع ظهور التجاعيد 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط بالبشرة ما يعزز من شبابها وجمالها.

Advertisements

المكونات:-

ملعقة بن

ملعقة أرز مطحون

ملقعة جل بذور الكتان

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة صغيرة، ونضع بها المكونات الجافة ونخلط جيدا.
  • ثم نضيف جل بذور الكتان ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام جل متجانس.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة، ونتركه لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة شابة ونضرة وناصعة البياض.
  • ولعمل جل بذور الكتان فى المنزل ناخذ ملعقة بذور كتان ونضيفها لكوب ماء، ونتركها على النار الهادئة تغلى حتى تتحول إلى جل، ثم نصفيها وهى ساخنة ونترك الحل يبرد ويكون جاهز للاستخدام.
قناع طبيعي لمنع التجاعيد، فيتو

خطوات مهمة للعناية بالبشرة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

txt

قناع طبيعي يجعل بشرتك صافية وناعمة وأكثر إشراقة

txt

الخيار المثلج حل سحرى لجعل بشرتك مشدودة وصافية

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

العناية بالبشرة التجاعيد قناع طبيعي لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد جمال البشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع كريمي يساعد في تفتيح البشرة وشدها وإعادة نضارتها

ماسكات سريعة لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

اصنعي بنفسك كريما طبيعيا لشد البشرة وتفتيحها

الأكثر قراءة

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

الزمالك، حقيقة احتراف زيزو و"كوبري" عودته إلى الأهلي

هيئة الدواء تحذر المواطنين من مضاد حيوي مغشوش بالسوق

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

رغم حسم الصفقة، سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

شاهد عيان على مذبحة الهرم: المتهم استغل انقطاع الكهرباء وشغل مكبرات الصوت لتنفيذ جريمته ( فيديو)

وزير النقل يعلن موعد تشغيل أول أتوبيس ترددي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في نهاية التعاملات

بكام الدينار الكويتي، تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

انخفاض سعر شراء وبيع اليورو في تعاملات المساء

المزيد

انفوجراف

احذر من تسمم الماء في الصيف.. وتعرف على أهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقته بالخير والرزق والعمر الطويل

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية