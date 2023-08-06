قناع طبيعي يجعل بشرتك صافية وناعمة وأكثر إشراقة

جمال ونضارة البشرة من أسرار الجمال الطبيعي الذى تسعى له الفتيات بدلا من من مستحضرات التجميل التى تخفى عيوب البشرة ولكن ترهقها كثيرا.

وتحرص الفتيات على العناية الفائقة بالبشرة من خلال ترطيبها باستمرار، وعمل الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وتعالج جميع مشاكلها، بدون أى آثار جانبية مثلما يحدث مع الكريمات الكيميائية.

قناع طبيعي يمنحك بشرة صافية وناعمة وأكثر إشراقة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي للحصول على بشرة صافية وأكثر اشراقة.

المكونات:-

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ملعقة جل بذور كتان

كيس نسكافيه

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا.

نلاحظ أن قوامها يشبه الجل.

نفرد القناع على البشرة جيدا فى حركات دائرية.

يمكن حفظ المتبقى من الخلطة بالثلاجة فى علبة محكمة الغلق وصلاحيتها أسبوع.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نجفف الوجه ومركب البشرة.

نكرر القناع 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع طبيعي يمنحك بشرة صافية وأكثر اشراقة، فيتو

بشرتك جميلة بدون مشاكل من خلال هذه النصائح

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

- استخدام السيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.