الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 7.5 جنيه أقل سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق. 

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الخميس 10 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 13 إلى 16 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،  سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه،  الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات. 

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وبلغ سعركيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات،  باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات،  باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات. 

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 12 جنيهًا،  فلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعركيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وتراوح سعر  ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات،  كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر  نعناع نحو 7.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا،  كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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هل تشهد الأسواق ارتفاعات جديدة في أسعار البصل أم يتجه المنحنى السعري نحو الانخفاض؟

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مخاوف من ارتفاع الطماطم لـ 20 جنيهًا، ومطالب بتدخل الحكومة

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