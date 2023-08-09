الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 24 جنيهًا أقل سعر لكيلو الثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق. 

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأربعاء 9 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،  سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 13 إلى 16 جنيهًا، الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات. 

Advertisements

وبلغ سعر الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات،  كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات،  باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات،  باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات،  باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات. 

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 6 إلى 12 جنيهًا،  فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وتراوح سعر خس مر بنحو 3 جنيهات،  كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا،  كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

txt

انخفاض طفيف في أسعار البصل في الأسواق

txt

مخاوف من ارتفاع الطماطم لـ 20 جنيهًا، ومطالب بتدخل الحكومة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الخضار اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم البصل البامية الثوم الخضراوات اليوم بصل بطاطس الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم كيلو البطاطس كيلو الطماطم ملوخية

مواد متعلقة

شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف حالة السوق.. وتؤكد انخفاض أسعار بعض المنتجات خلال أيام

استقرار أسعار الطماطم والبطاطس وانخفاض الخيار لـ 6 جنيهات

تراجع أسعار البصل واستقرار الخضروات في سوق العبور

استقرار أسعار الفاكهة و15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخوخ في سوق العبور

ارتفاع أسعار الموز في سوق العبور و70 جنيهًا سعر المانجو السوداني

انخفاض أسعار 5 أصناف من الخضراوات الرئيسية في سوق العبور اليوم

استقرار أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، والتفاح بـ 30 جنيهًا

الفلفل بـ 25 جنيها، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: شيكابالا يهاجم مرتضى ولبيب يطالب بثورة ضده، مشاهد من موقع مذبحة الهرم، فضيحة جنسية بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

رمى الفلوس على قارئ القرآن كأنه في فرح، بطل واقعة نقطة الشيخ القزاز يروي تفاصل ما حدث (فيديو)

مشاهد مروعة لشجار جماعي بين البيض والسود على رصيف ميناء أمريكي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الهلال السعودي والشباب

ثريا حلمي، ملكة المونولوج التي استقوت عليها أم كلثوم، وعلاقتها بإسماعيل يس تهز الوسط الفني

شيكابالا يتصدر تويتر بعد بيانه الناري ضد مرتضى منصور، وثورة زملكاوية لدعمه

حسين لبيب يخرج عن صمته بسبب شيكابالا ويطالب جماهير الزمالك بالانتفاضة ضد مرتضى منصور

Advertisements

منوعات

المزيد

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية