أسعار الخضراوات اليوم، 24 جنيهًا أقل سعر لكيلو الثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأربعاء 9 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 13 إلى 16 جنيهًا، الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات.

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وبلغ سعر الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 6 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وتراوح سعر خس مر بنحو 3 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.