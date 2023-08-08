الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

طريقة عمل الهمبورجر، بيتى وآمن وأحلى من الجاهز

الهمبرجر، فيتو
الهمبرجر، فيتو

طريقة عمل الهمبورجر، الهمبورجر من اللحوم المصنعة التى يعشقها الكبار والصغار، وهو من أشهر الوجبات السريعة الذى يزداد الإقبال عليه.

وطريقة عمل الهمبورجر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا، لضمان سلامة أفراد الأسرة، لأن المصنع غير آمن.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الهمبورجر.

مكونات عمل الهمبورجر:-

نصف كيلو لحم مفروم

ربع كيلو بصل مفروم مصفى جيدا

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

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بهارات لحم

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بقسماط مطحون

طريقة عمل الهمبورجر:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم المفروم ونضيف له البصل والتوابل والبقسماط ونعجن جيدا حتى نحصل على عجين متجانس.
  • ثم نترك الخليط فى الثلاجة لمدة نصف ساعة بالثلاجة.
  • بعدها نحضر اللحم ومشاكلها اقراص ويمكن عملها فى مكبس البرجر، أو فرد اللحم بالنشابة ثم تقطيعها بفنجان عريض.
  • ثم نرص اقراص البرجر فى صينية وتدخلها الفريزر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نخرجها من الفريزر ونضع الهمبرجر على الجريل أو نضعها فى مقلاة مدهونة زيت ونرفعها على النار مع التقليب حتى تمام النضج.
  • ثم نضع الهمبرجر فى الكايزر مع الخس والطماطم والبصل والكاتشب والمايونيز
  • ويقدم الهمبرجر مع البطاطس المقلية والمخلل.
طريقة عمل الهمبرجر، فيتو

وهناك طريقة أخرى وسريعة لعمل الهمبورجر.

مكونات عمل البرجر:-

نصف كيلو لحم مفروم

ربع كوب لية مفرومة

كيس بهارات برجر جاهزة وتباع لدى العطار

فلفل اسود

طريقة عمل البرجر:-

  • نحضر بولة عميقة ونضيف بها اللحم المفروم واللية المفرومة ونعجن جيدا.
  • ثم نضيف التوابل المذكورة، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نترك الخليط فى الثلاجة لمدة نصف ساعة بالثلاجة.
  • بعدها نحضر اللحم ومشاكلها اقراص ويمكن عملها فى مكبس البرجر، أو فرد اللحم بالنشابة ثم تقطيعها بفنجان عريض.
  • ثم نرص أقراص البرجر فى صينية وتدخلها الفريزر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نخرجها من الفريزر ونضع الهمبرجر على الجريل أو نضعها فى مقلاة مدهونة زيت ونرفعها على النار مع التقليب حتى تمام النضج.
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والهمبورجر من اللحوم المصنعة التى يفضل تحضيرها فى المنزل بمكونات آمنة بعيدا عن الهمبورجر الجاهز الذى يحتوى على مكتسبات الطعم واللون والمواد الحافظة التى تضر بصحة الجسم.

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الهمبرجر طريقة عمل الهمبرجر طريقة عمل البرجر الشيف نورهان القاضى اللحوم المصنعة

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