ميكالي ضاحكا: المصريون أوقفوا سيارتي ويضغطون علي بسبب محمد صلاح

صرح البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لشبكة "UOL" البرازيلية عن إلحاح المصريين في الضغط عليه باختيار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الأوليمبي بأولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي ضاحكا: "لقد أوقفوا سيارتي في منتصف الطريق بحثا عن إجابة من هم الثلاثة الكبار الذين سأختارهم في قائمة الأولمبياد وأنهم يضغطون عليه من أجل استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول.

وأبدى ميكالي رغبته في ضم نجم الريدز معلقا: "أريد الاستعانة به مثلما فعلت مع نيمار (في أولمبياد ريو دي جانيرو) غير أن الأمر بيد ليفربول لأنها ليست بطولة رسمية تلزمهم بتركه لنا كما يحدث مع المنتخب الأول".

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وأكد أنه لو نجح في ضم صلاح "ستكون فرصة ذهبية لنكون قادرين على صعود منصات التتويج الجماهير المصرية احتضنتي وأنا ممتن لذلك هذا ما افتقدته في البرازيل".

وتعليقا علي تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد باريس 2024: "المصريون يشكرونني على ما تحقق رغم التشكيك في قدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجاز".

ميكالي يجتمع بمساعديه

قال محمود حرب المدير الإداري لـ منتخب مصر الأولمبي، إن روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق لم يحدد عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة، ضمن برنامج استعداداته لـ أولمبياد باريس 2024.

وأكد حرب في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن كل ما يتردد عن إستقرار ميكالي على خوض المنتخب الأولمبي 6 مباريات ودية خلال التوقفات الدولية القادمة، ليس له أساس من الصحة.

وأشار مدير المنتخب الأولمبي، أن ميكالي سيصل القاهرة خلال أيام قليلة، ليبدأ صياغة برنامج إعداد الفريق لأولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن الخواجة سيعقد اجتماعا مع جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بمجرد عودته إلى القاهرة، لمناقشة برنامج إعداد الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتحديد عدد المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الأولمبي حتى موعد انطلاق دوري الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ميكالي

موعد عودة ميكالي من الإجازة

كشف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي، عن موعد عودة روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق من البرازيل، التي يقضي فيها إجازة مع أسرته.

وقال محمود حرب في تصريحات خاصة لفيتو، إن ميكالي حدد موعد عودته إلى القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ولكنه لم يحدد يوما محددا لوصوله.

أضاف مدير المنتخب الأوليمبي، أن ميكالي سيعقد اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري المعاون له بمجرد عودته إلى القاهرة، لمناقشة ترتيبات معسكر الفريق المحدد له خلال الأجندة الدولية للفيفا من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين، والذي يفترض أن يتخلله مباراتين وديتين لم يتحدد طرفيهما بعد.

ميكالي يتمنى مشاركة صلاح في الأولمبياد

وقال روجيرو ميكالي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، هو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية.

وأضاف: لكن هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها موافقة نادي ليفربول على السماح له.

وعن تألق إبراهيم عادل قال ميكالي: لا يمكنني مقارنة إبراهيم عادل بصلاح، ولكن لديه نفس الخصائص وأرى أن لديه خصائص برازيلية من سرعة ومهارة.

كما طالب البرازيلي روجيرو ميكالي محمد بركات المشرف على الفريق، باستعجال مجلس الجبلاية لصرف مكافآت لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحصدهم الميدالية الفضية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

صرف مكافأت المنتخب الأوليمبي

كما طالب البرازيلي روجيرو ميكالي محمد بركات المشرف على الفريق، باستعجال مجلس الجبلاية لصرف مكافآت لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل لـأولمبياد باريس 2024، وحصدهم الميدالية الفضية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

مكافآت المنتخب الأوليمبي

وحذر ميكالي مسئولي اتحاد الكرة من التأخر في صرف مستحقات اللاعبين، بعد الإنجاز الذي حققوه في المغرب، حتى لا يصاب اللاعبون بالإحباط ويسيطر عليهم الغضب، لاسيما أن المرحلة المقبلة تستلزم توفير كل ما يحتاجه اللاعبون ومعاملتهم بالشكل الذي يليق بهم كوصيف لبطل أفريقيا، إلى جانب تحفيزهم لتحقيق ميدالية أولمبية في باريس 2024.