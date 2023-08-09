نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من السجائر الملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر، وراكب مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.



الحالة الأولي كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أمستردام استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاتة رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس.

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ضبط 23 سيجارة بها مخدر الماريجوانا بحوزة راكب في مطار القاهرة

قام جورج ألفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من السجائر بهم نبات الماريجوانا بلغ عددهم ٢٣ سيجارة.

شارك في الضبط عماد صلاح سالم وعلي محمود علي مأمورا الجمرك.



والحالة الثانية كانت اثناء انهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢١ شريط لعقار الترامادول المدرج في جداول المخدرات بإجمالي ٢١٠ أقراص، تم الضبط بواسطة كل من مصطفى حسن عبد العزيز مأمور الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة المشرف علي الصالة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك، فيتو



أمر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.