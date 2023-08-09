الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط راكب أجنبي بحوزته 17 سلاحا أبيض متنوعا في مطار القاهرة

احباط تهريب اسلحة
احباط تهريب اسلحة بيضاء بمطار القاهرة، فيتو

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، اليوم الأربعاء، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام، استوقف احمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

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جمارك مطار القاهرة الدولي 

وأضافت المصادر أنه وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بحقائب الراكب، قام محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر وجود كمية من الاسلحه البيضاء عبارة عن 5 سيوف و5 خناجر و7 قطع معدنية مدببة ونبلين باجمالي ١٧ سلاح ابيض، وأفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.


تهريب الاسلحة البيضاء

وأمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

رحلات مصر للطيران إلى الهند

وأعلن المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، عن إقلاع أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نموًا في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

 

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