ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب في مطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف أحمد خيري رضوان مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

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ضبط كمية متنوعة من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب بمطار القاهرة

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف وليد جمال ومحمد عبد المحسن مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات عبارة عن ٤ أكياس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن إجمالي ٤٩ جراما و٤ برطمانا زجاجيا بداخلهم ١٧ سيجارة بهم عشب الماريجوانا المخدر وعبوة بلاستيكية بداخلها عشب نبات الماريجوانا بوزن ٧٩ جراما و٢ سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا و٣ تانكات بهم نفس الزيت المخدر وأنبوب شفاف بداخله سيجارة بها عشب نفس المخدر.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

وأمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.