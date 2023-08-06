الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار باكستان إلى 28 قتيلًا وعشرات الإصابات (صور)

حادث قطار باكستان،
حادث قطار باكستان، فيتو

ارتفعت حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في جنوب باكستان، اليوم الأحد، إلى 28 قتيلًا، وفق ما أفاد وزير شبكة سكك الحديد.

وقال خواجة سعد رفيق وزير شبكة سكك الحديد بباكستان للصحفيين: "تفيد المعلومات حتى الآن بأن 28 راكبًا لقوا حتفهم وأصيب العديد بجروح".

وأضاف خواجة أن 1000 شخص على الأقل، كانوا على متن  قطار «هزارة إكسبرس» عندما خرج عن مساره.

وكشفت تقارير إعلامية بأن القطار كان متوجها إلى مدينة روالبندي الباكستانية، قبل أن تخرج 10 عربات عن القضبان بالقرب من محطة سكك حديدية بين شاهزادبور وناوابشاه.

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مصرع 7 في اندلاع حريق بقطار ركاب جنوب باكستان

وفي سياق متصل، لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم في أبريل الماضي، وذلك جراء اندلاع حريق اليوم في عربة قطار ركاب في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان لها أن الحريق اندلع في عربة رجال الأعمال بقطار سريع بعد وقت قصير من انطلاقه من مدينة كراتشي متجهًا نحو مدينة لاهور، وتم إيقاف القطار في محطة مدينة خيربور بإقليم السند، للسيطرة على الحريق.

وأضافت أن أربعة من الركاب مازالوا في عداد المفقودين لأن بعض المسافرين قفزوا من القطار خوفًا من الحريق.

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