الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

نائب تركي يثير الجدل بعد انتقاده لتحية "السلام عليكم": لست عربيا لأقولها (فيديو)

نائب تركي، فيتو
نائب تركي، فيتو

أثار  النائب التركي جمال إنجينورت، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو ينتقد إلقاء التحية بـ “ السلام عليكم ” بحجة أنه تركي وليس عربيًا.

وخلال اجتماع في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى، قال إنجينيورت من الحزب الديمقراطي في إسطنبول: "لقد اجتمعنا هنا اليوم لمناقشة قضية غابات أكبيلين،(في إشارة إلى مشروع توسيع منجم فحم المثير للجدل في تركيا بين المدافعين عن البيئة)، ولكن بقدر ما رأيت في الاجتماع، لم يكن هناك شيء في أكبيلين.

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وتابع: "نحن نقول إن الأمم متفتحة، رئيسك للشئون الدينية يقول: "لا تقل صباح الخير". ماذا سنقول؟ ما الذي يزعجك بهذا؟ هل أنا عربي؟ أنا تركي، ابن رجل تركي".

وارتفعت الأصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية منددة بكلام إنجينيورت، الذي رد عليهم: "لا تصرخوا من هناك! تعالوا إلى هنا!"، مما زاد من حدة التوتر داخل القاعة.

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تركيا النائب التركي المثير للجدل تحية الاسلام السلام عليكم النائب التركي جمال إنجينورت أسطنبول

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