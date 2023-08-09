ابنة رياض الخولي: والدي مثلي الأعلى ومشواره الفني شرف لينا

أكدت "رانيا" نجلة الفنان رياض الخولي أن والدها قام بتربيتها هي وشقيقها علي حب اللغة العربية وعلى فعل ما يرونه صحيحا، قائلة: "ابويا مثلي الأعلى بيربينا باللغة العربية طول عمره".

وأضاف "رانيا": "وكان بيقولنا دايما إن تذاكر تنجح.. دي الجملة اللي دايما يقولهالنا وجملة تكلم حتى أراك.. مكناش فاهمين واحنا صغيرين لما كبرنا فهمنا انه بيربي منا شخصيات.. ودايما بنحاول نعمل أي حاجة بايدينا عشان نحس بنجاحنا في الآخر".

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ابنة رياض الخولي، فيتو

وتابعت: " بابا شرقي شخص مهموم بالآخرين وأعماله بتتكلم عنه، فخورة ان عمري ما سمعت حاجة وحشة عن أبويا. ومفيش في تاريخه حاجة مستنا كولاده.. وشرف لينا مشواره الفني".

ندوة الفنان رياض الخولي

جاء ذلك خلال ندوة الفنان رياض الخولي، بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يكرم المهرجان هذا العام رياض الخولي.

ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والمخرج السينمائي أشرف فايق، وآخرون، ويديرها الناقد محمد الروبي.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

رياض الخولي وابنته، فيتو

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.