رياض الخولي: عندي إيمان شديد بما أقدم، وأمي كانت بتدعيلي في كل صلاة (صور)

عبر الفنان رياض الخولي عن سعادته بتكريم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، موجها الشكر لإدارة المهرجان ولمؤلف إصدار المهرجان عنه الكاتب باسم صادق.

رياض الخولي

وأكد "الخولي" أنه ممثل مصري بسيط محب للحياة والفن، قائلا: "كل واحد له مشوار حياة مختلف عن التاني انا كنت من الناس المتعثرين في أول حياتي لكن كان عندي إيمان في لا إله إلا الله وبركة أمي.. أمي كانت بتدعيلي في كل صلاة".

وتابع: "عندي إيمان شديد بما أقدمه.. وأنا أكتر ممثل بيرجع شغل لأني مش هعمل حاجة بره دماغي على الأقل يتوفر الحد الأدنى من القيمة لابد أن تخاطب وتحترم المشاهد المصري والعربي".

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ندوة الفنان رياض الخولي

جاء ذلك خلال ندوة الفنان رياض الخولي، بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يكرم المهرجان هذا العام رياض الخولي.

ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والمخرج السينمائي أشرف فايق، وآخرون، ويديرها الناقد محمد الروبي.



المهرجان القومي للمسرح



ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.



وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".



عروض المهرجان القومي للمسرح



ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض



كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.



أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.