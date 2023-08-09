الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

باللبن والعسل فقط تخلصي من البثور السوداء

البثور السوداء، فيتو
البثور السوداء، فيتو

البثور السوداء من المشكلات التي تنتشر بالبشرة الدهنية والمختلطة لأسباب عديدة، مما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي.

والبثور السوداء للأسف تنتشر بالشبرة سريعا وتسبب إزعاج لصاحبتها وتفكر بعضهن فى جلسات تنظيف البشرة على الرغم من وجود وصفات طبيعية تقضي عليها.

وصفة طبيعية تخلصك من البثور السوداء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تساعد فى القضاء على البثور السوداء.

المكونات:-

2 ملعقة لبن حليب كامل الدسم

2 ملعقة عسل نحل عضوي

ورق قطن مثل الخاص بإزالة المكياج

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الطريقة:-

  • نحضر اللبن والعسل ونخلطهم معا.
  • ندخل الخليط الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ.
  • ثم نتركه يبرد، وبعدها تفرده على مكان تواجد البثور السوداء.
  • ثم نضع عليها ورق القطن ونتركها حتى تجف تماما.
  • ثم ننزع الورق برفق، ونلاحظ أن البثور السوداء التصقت بهذا الورق.
  • ثم نغسل الوجه ومجفف ونمرر قطعة ثلج على الوجه لغلق المسام المفتوحة.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للتخلص من اى بثور سوداء موجودة بالبشرة.
وصفة طبيعية تخلصك من البثور السوداء، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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