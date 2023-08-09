رجال أعمال الإسكندرية: 150 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" لدعم التحول الأخضر

كشف الدكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الجمعية اجتمعت مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أنه تمت الموافقة على تخصيص 150 مليون جنيه من الجهاز للجمعية، لدعم مشروعات التحول الأخضر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم، أن قضية المناخ أصبحت قضية مصيرية بالنسبة للعالم بشكل عام ومصر بشكل خاص وأثرت درجة الحرارة المرتفعة خلال الفترة الأخيرة على المحاصيل الزراعية، وتضع جمعية رجال أعمال الإسكندرية قضية التغير المناخي على رأس أولوياتها منذ سنوات.

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وأشار إلى أن الجمعية حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال الخضراء وهي مبادرة تشمل مصر وتونس وإيطاليا وإسبانيا ولبنان وفلسطين.

وأضاف أن الجمعية كانت المنفذ للمشروع في مصر، ووصلت مدة تنفيذه في 3 سنوات وتم خلال هذه المدة تدريب 400 شاب وشابة على التحول للاقتصاد الأخضر في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والشرقية والبحيرة وتم تنفيذ قصص نجاح مميزة للشباب بعد انتهاء تدريبهم.

رجال الاعمال الإسكندرية: التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بطريقة غير بنكية ضرورة

اكد محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية ان التغيرات السياسية لابد ان يصاحبة تغير وتطوير الكوادر البشرية، إضافة الى ضرورة خدمة المجتمع مع التغيرات التى حدثت لاقتصاد السوق، الامر الذى يتطلب ضرورة التواصل بين مجتمع الأعمال والمجتمع ككل

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم ان العلاقات المصرية مع الدول الاخرى له اهمية قصوى خلال الفترة المقبله لزيادة الصادرات المصرية، وفتح اسواقا جديدة تمام المنتجات

ولفت الى ان مجال اللوجستيات والتصنيع والتجارة هى نسبة القطاعات الاكبر الممثله للمجتمع التجارى بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، لافتا الى ان نمو الاقتصاد يحتاج الى بيئة موتية لمساعدته على هذا النمو

وأشار الى ان الاتجاة الى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير بنكى تحت اشراف الرقابة المالية مثل امريكا اللاتينية وبنجلاديش لرفع مستوى المعيشة والعمل على التنمية لافتا إلي أن جمعية رجال اعمال الإسكندرية أصبحت رائدة في هذا المجال