الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات (صور)

بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات، فيتو

وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة القطاع الصناعي في التصدير من خلال برامج التمويل التي يقوم بها البنك المصري لتنمية الصادرات.

 ووقع البروتوكول دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

 

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف الجهات لدعم وتنمية الصادرات المصرية تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية 2030.

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دعم برامج تنمية التكتلات الصناعية وبرامج مشروع الاقتصاد الاخضر

وسيشمل التعاون دعم برامج تنمية التكتلات الصناعية وبرامج مشروع الاقتصاد الاخضر وكذا برامج الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التصدير

تأهيل عملاء البنك المصري  للتصدير من خلال خدمات مركز تحديث الصناعة

ويسهم التعاون في تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للتصدير من خلال خدمات مركز تحديث الصناعة الخاصة وتحسين الإنتاجية وتكنولوجيا المعلومات وترشيد الطاقة نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والذي يساهم في دعم المصدريين ودعم عملية التصدير.

وسيعمل البروتوكول على تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للحصول على شهادات انظمة الايزو المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية، وكذلك تقييم ودعم الاحتياجات التدريبية لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات الخاصة بالتصدير والتي تساهم في خلق كوادر مؤهلة للقيام بعملية التصدير بشكل سليم، إلى جانب دعم عملاء مركز تحديث الصناعة لنشر الوعي الخاص بفتح الاعتمادات المستندية المختلفة وطرق الدفع والتحصيل المختلفة الخاصة بعملية التصدير.

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وزير التجارة والصناعة البنك المصري لتنمية الصادرات احمد سمير وزير التجارة والصناعة تنمية الصادرات مركز تحديث الصناعة

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