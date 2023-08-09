رجال الأعمال بالإسكندرية: 600 مليون جنيه قروض شهرية للمنشآت الصغيرة

أكد مدحت القاضى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن الجمعية أطلقت مشروع لتنمية المنشآت الصغيرة، حيث بلغ عدد العملاء 620 ألف عميل، بحجم محفظة تصل الى 4 مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته جمعية رجال الأعمال الإسكندرية اليوم أن المشروع بخدم نحو 19 محافظة بنحو 111 فرع بعمل من خلاله 3350 عاملا وموظف فى قطاع الإقراض بالمشروع.

ولفت إلى أن حجم القروض التى يتم منحها بشكل شهرى يصل إلى نحو 600 مليون جنيه شهرى، مشيرا إلى أن المستهدف فتح فرع رقم 12 فى محافظة سيناء.

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ونوه إلى أن الوكالة الامريكية منحت للجمعية منحة بهدف تمويل المشروع، بالإضافة إلى الأرباح التى يتخرج من المشروع، علاوة على اقتراض البنوك التى لم تستطع التواصل مع أصحاب هذه المشروعات بفائدة تختلف من مشروع لاخر وفقا للفائدة السائدة فى السوق حاليا.

التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بطريقة غير بنكية ضرورة

أكد محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية ان التغيرات السياسية لابد ان يصاحبة تغير وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى ضرورة خدمة المجتمع مع التغيرات التى حدثت لاقتصاد السوق، الأمر الذى يتطلب ضرورة التواصل بين مجتمع الأعمال والمجتمع ككل.

وأضاف أن العلاقات المصرية مع الدول الأخرى له أهمية قصوى خلال الفترة المقبله لزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة تمام المنتجات.

ولفت إلى أن مجال اللوجستيات والتصنيع والتجارة هى نسبة القطاعات الأكبر الممثلة للمجتمع التجارى بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لافتا إلى أن نمو الاقتصاد يحتاج إلى بيئة موتية لمساعدته على هذا النمو.

وأشار إلى أن الاتجاه الى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير بنكى تحت إشراف الرقابة المالية مثل أمريكا اللاتينية وبنجلاديش لرفع مستوى المعيشة والعمل على التنمية.

وأشار إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أصبحت رادة في هذا المجال.