السبت 05 أغسطس 2023
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جمال شعبان يكشف السموم البيضاء في الطعام وطرق الحفاظ على صحة القلب

طرق الحفاظ على صحة
طرق الحفاظ على صحة القلب، فيتو

الحفاظ على صحة القلب، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن طرق الحفاظ على صحة القلب، عن طريق 3 أمور، قياس الضغط والسكر والكوليسترول، وتقليل الملح والسكر والدقيق والمشروبات الغازية واللحوم الحمراء، التي وصفها بالسموم البيضاء في طعامنا.

طرق الحفاظ على القلب من الأمراض

وعن الحفاظ على صحة القلب، نصح الدكتور جمال شعبان بالامتناع عن التدخين الإيجابي والسلبي والسمن الصناعي والمخدرات، مع أهمية تناول الخضروات والفواكة والمكسرات.

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وكتب الدكتور جمال شعبان تدوينة، كشف فيها عن طرق الحفاظ على صحة القلب فقال"علشان تحافظ علي قلبك ٣ حاجات لازم تقيسها وتضبطها (1) ضغط الدم (2) نسبة السكر في الدم (3)الكولسترول".
وعن أهمية الامتناع عن السموم البيضاء في الطعام قال الدكتور جمال شعبان: "٣ حاجات في أكلك لازم تقللها أوي (1) السموم البيضاء الملح والسكر والدقيق الابيض (2) المشروبات الغازية (3) اللحوم الحمراء والمحفوظة".

الامتناع عن التدخين السلبي والمشي للحفاظ على القلب

وتابع الدكتور جمال شعبان: "٣ حاجات لازم تمتنع عنها (1)التدخين الإيجابي والسلبي (2)السمن الصناعي (3)المخدرات"
وأضاف "٣ حاجات لازم تبقي متوفرة  في الأكل (1) الخضروات (2) الفواكه (3) المكسرات"
وقال جمال شعبان في نصائحه "٣ حاجات لازم تلتزم بها 1)المشي ٤٥ دقيقة يوميا 2)النوم العميق ما لا يقل عن ٥ ساعات ولا يزيد عن ٩ ساعات 3)الهدوء والثبات الانفعالي وطبعا #ما_تزعلوش"
الجدير بالذكر أن الأبحاث الحديثة كشفت عن طرق الوقاية من أمرض القلب،  حيث أكد الباحثين من فريق مايو كلينك الأمريكية، حيث أكد الباحثين أن أمرض القلب تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة، مؤكدين على العديد من الطرق التي يمكن تقليل خطر الإصابة بمرض القلب.

الإقلاع عن التدخين يخفض خطر الإصابة بمرض القلب

وأكدت الأبحاث الطبية على أهمية التوقف عن التدخين أو استخدام منتجات التبغ، مع تجنب التدخين السلبي. حيث تضر المواد الكيميائية الموجودة في التبغ بالقلب والأوعية الدموية، ويُقلل دخان السجائر من الأكسجين الموجود في الدم، مما يزيد من ضغط الدم وسرعة القلب، ما يضطر القلب للعمل بشكل أقوى لتوفير كمية كافية من الأوكسجين للجسم.

التدخين يزيد الخطورة من الإصابة بأمراض القلب، فيتو

وأشارت الأبحاث إلى أنه بعد عام من الإقلاع عن التدخين، ينخفض خطر الإصابة بمرض القلب، أيا كانت المدة التي أمضاها الشخص في التدخين، فسيبدأ الممتنع عن التدخين في جني ثمار ذلك بمجرد الإقلاع عن التدخين.

كما أكدت الأبحاث أهمية ممارسة النشاط لمدة 30 إلى 60 دقيقة على الأقل يوميًّا، حيث يمكن أن تقلل الأنشطة الرياضية من خطر الإصابة بمرض القلب.

فوائد النظام الغذائي لمرضى القلب

واشارت الى أهمية اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب، ويحسن من ضغط الدم والكوليسترول في الدم، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر. ومن المفيد تناول الخضروات والفواكه، والفول أو البقوليات، واللحوم والأسماك خفيفة الدهون، ومنتجات ألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم، والحبوب الكاملة، الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون مع الحد من تناول (الملح والسكر، والكربوهيدرات المصنعة، والمشروبات الكحولية، والدهون المشبعة (الموجودة في اللحوم الحمراء ومشتقات اللبن كامل الدسم، والدهون الموجودة في الوجبات السريعة المقلية، ورقائق البطاطس المقلية، والمخبوزات)

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