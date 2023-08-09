وكيل تعليم الغربية: تعميم وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس
صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بأنه سيتم تعميم وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس بكافة نوعياتها.
جاء ذلك خلال الدعوة الموجهة من الدكتور سيد جلال، مدير عام التامين الصحي بالغربية، لحضور احتفالية الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الغربية، لوثيقة حقوق الطفل السكري، أثناء اليوم المدرسي والامتحانات المحلية، وذلك في ضوء ما ورد من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، تم تعميم الوثيقة.
من جانبه، قررت مدير التربية والتعليم بالغربية، برئاسة ناصر حسن، وكيل الوزارة، تعميم الوثيقة على كافة المدارس بكافة نوعياتها، ووضع هذه الوثيقة داخل الفصول، وتوجيه رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية، بحصر أسماء الطلاب الذين لديهم مرض السكري من خلال قاعده البيانات، وتسليمها لرؤساء لجان السير، بحيث يتم تطبيق وثيقه الطفل السكري أثناء أداء الامتحانات المحلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.