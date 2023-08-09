وكيل تعليم الغربية: تعميم وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس

صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بأنه سيتم تعميم وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس بكافة نوعياتها.

جاء ذلك خلال الدعوة الموجهة من الدكتور سيد جلال، مدير عام التامين الصحي بالغربية، لحضور احتفالية الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الغربية، لوثيقة حقوق الطفل السكري، أثناء اليوم المدرسي والامتحانات المحلية، وذلك في ضوء ما ورد من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، تم تعميم الوثيقة.



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من جانبه، قررت مدير التربية والتعليم بالغربية، برئاسة ناصر حسن، وكيل الوزارة، تعميم الوثيقة على كافة المدارس بكافة نوعياتها، ووضع هذه الوثيقة داخل الفصول، وتوجيه رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية، بحصر أسماء الطلاب الذين لديهم مرض السكري من خلال قاعده البيانات، وتسليمها لرؤساء لجان السير، بحيث يتم تطبيق وثيقه الطفل السكري أثناء أداء الامتحانات المحلية.