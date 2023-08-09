الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

منة شلبي ناعية منحة زيتون: عاشت تناضل من أجل الرزق

منة شلبي، فيتو
منة شلبي، فيتو

نعت الفنانة منة شلبي الكوميديانة منحة زيتون صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ 63 عاما.

وكتبت منة شلبي عبر حسابها الشخصي بـ تويتر: منحة زيتون في ذمة الله خبر حزين جدا بالنسبة لي ست أميرة ونضيفة وعاشت تناضل من أجل الرزق وأنها تعيش بصحة وإنسانية لله ما أعطى ولله ما أخذ يمكن هي مش مشهورة أوي بس كانت إنسانة جميلة أوي أوي وممثلة بتعافر كده وربنا وهبها القبول 
انا لله وانا اليه راجعون..

وكان نعى عدد من نجوم  الوسط الفني الفنانة الكوميديانة منحة زيتون التي رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء 9 أغسطس عن عُمر ناهز 63 عاما. 

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نعى النجوم لـ منحة زيتون

 

وقال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والبيت الفني للمسرح: الطيبة الأصيلة الغالية   … منحة زيتون … رحمك الله واسكنك فسيح جناته

فيما نعتها الفنانة عبير الشرقاوي وقالت: توفت إلى رحمة الله تعالى الصديقة الغالية الفنانة منحة زيتون..  

ونشر الفنان حسام داغر مقطع لأغنية “شكرًا يا أطيب قلب” ووجه كلمة للراحلة قائلًا: منحة زيتون صديقتي وعشرة العمر توفت صباح اليوم.. في هدوء … عشتي خفيفة ورحلتي خفيفة.. متحبيش تحملي حد حزنك ومشاكلك وتعبك.. رحتي لربنا يا بنت الناس الاصيله.. اشتغلنا سوا مسرح من ٢٠٠١ فرق المسرح الحر وياما  ضحكنا كتير من الي بيحصل معانا وياما حصلنا مواقف سوا حلوة.. شاركتيني اغنيه شكرا اطيب قلب لما عملتها لأمي قبل وفاتها علشان عيد الأم وكنت مبسوطه وتقوليلي انا اعمل أي حاجة علشان ماما حبيبتي.. السلام أمانة لماما لما تشوفيها.. مش لاقي حاجه تانية اعبر بيها عن حزني غير اني أشوفك في الأغنية وحاسس كلامها ليكي انتي دلوقتي.. شكرًا اطيب قلب.. شكرًا يا منحة 

وكتب المؤلف الموسيقي وعضو نقابة المهن الموسيقية الدكتور علاء عبدون: البقاء لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ وفاة الفنانة الراقية "منحة زيتون"..

والفنان المسرحي طارق عبد الفتاح قال: منحة زيتون هي الرقة والطيبة والأصل والرقي، شرفت بالتمثيل معها في عدة أعمال، فكانت مثال للإلتزام والموهبة وخفة الظل والرقي في التعامل، ياه على الوجع يا منحة، صدمة كبيرة، ربنا يرحمك، من يمتلك قلبا مثلك فهو في مكان أجمل أفضل......وداعا يا صديقتي الغالية.

وقالت الدكتورة آمال صافية عويض: الحلوة الطيبة الجدعة.. عاشت وماتت بقلب طفلة راضية.. رحمة الله عليها وعلى أمها الست الفاضلة الكريمة طنط عائشة.
لله ما أعطي ولله ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون، البقاء والدوام لله..
بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت  الفنانة "منحة زيتون "..

 

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منحة زيتون منة شلبي وفاة منحة زيتون

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