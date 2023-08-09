وفاة منحة زيتون عن عمر ناهز 63 عاما

رحلت الفنانة منحة زيتون عن عالمنا اليوم الأربعاء 9 أغسطس عن عُمر ناهز 63 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر من مسجد النور بالعباسية.

وكتب الحساب الرسمى لـ"منحة" عبر موقع فيس بوك: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شىء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت الفنانة منحة زيتون.. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة..

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واشتهرت منحة زيتون بأدوارها الكوميدية الذي قدمتها مع الفنان محمد هنيدي فى أفلام كثيرة أبرزها جانا البيان التالي وهمام فى أمستردام..