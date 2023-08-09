الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بوتين يصدر مرسوما باعتماد الروبل في بيع الصادرات الزراعية

الرئيس الروسى، فيتو
الرئيس الروسى، فيتو

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار، في إطار التخلي عن العملة الأمريكية.

 

تصدير المنتجات الزراعية الروسية

وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، ويتضمن إجراءات خاصة تتعلق بعقود تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وبناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية.

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 قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 1 نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم.

 تسهيل دخول الدول الصديقة سوق الأغذية الروسية

وفي وقت سابق، أشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي فكتوريا أبرامتشينكو، إلى أن المرسوم سيسهم في تسهيل دخول الدول الصديقة سوق الأغذية الروسية وسيحمي المصدرين الروس والدول الصديقة من أثر العقوبات.

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