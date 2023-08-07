الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

جهاز الإحصاء يعلن عن الإصدار الجديد من كتيب مصر فى أرقام 2023

اللواء خيرت بركات،فيتو
اللواء خيرت بركات،فيتو

أصدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الاثنين، النسـخة السنوية من كتيب " مـصر في أرقـام "، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية  التى تغطى إحصاءات  السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعيــة التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس،  الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع /  الأسـرة والمستشفيات، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجـــى والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.  

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أحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز 

 وقال اللواء خيرت بركات رئيس  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان  هـذا الإصدار  يتميز بما يتضــمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2020، 2021، 2022، 2023 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط علــى مســتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــــدار إحصـــائى مختــصر يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.


 وأضاف انه بإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية.. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2023 ".

 

 واشار الى انه  يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز  : http://www.capmas.gov.eg

 

الإحصاء: 12.04% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2023

الإحصاء: 5.3% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء براءات الاختراع العلاج علي نفقة الدولة الزواج

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