الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

اللواء خيرت بركات،فيتو
اللواء خيرت بركات،فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليــوم الثلاثاء، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.74 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 4.3  ٪.

 

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصــــادرات    
انخفضت  قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة  20.9 ٪ حيـث بلغـت 3.38  مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو  2023  مقابــل 4.28  مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة  69.7 ٪، البترول الخام  بنسبة 54.5 ٪،  منتجات البترول  بنسبــة  41.7 %، أسمـــدة  بنسبة 72.4٪).  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( فواكه طازجة بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزة بنسبة 6.2 ٪،  عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8 ٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %). 
 

 الــــــواردات 
انخفضت قيمـــة الـــواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث  بلغـــت 7.12 مليار دولار خــــلال شهــر مايـــو  2023  مقابـــل  7.85  مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
( منتجات البترول  بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبــه  24.8%).

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بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة  14.2%، ذرة  بنسبـة 46.4 ٪، قمح  بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء لنشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2023 العجز فى الميزان التجارى الميزان التجارى

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