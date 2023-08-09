الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

اشتهرت بأدوارها مع يوسف شاهين وعبلة كامل وهنيدي، محطات فى حياة الراحلة منحة زيتون

منحة زيتون، فيتو
منحة زيتون، فيتو

أثار خبر رحيل الكوميديانة منحة زيتون فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حزن كبير داخل الوسط الفني المسرحي والسينمائي نظرًا لكونها واحدة من أصحاب الطلة البسيطة وخفة الظل الخالصة..

محطات فى حياة منحة زيتون

شاركت فى الكثير من الأعمال واستطاعت جميع مشاركتها أن تجذب الجمهور المصري والعربي بكل سهولة.. وشاركت عدد كبير من نجوم الفن كـ الفنانة عبلة كامل، والفنانة يسرا، والفنانة حنان ترك والفنانة منى زكي الفنان محمد صبحي والفنان محمد هنيدي والفنان كريم عبد العزيز كذلك تعاونت مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين.

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لم تدرس منحة زيتون الفن مطلقا وكانت من خريجات كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية وكان أول إلتحق لها بالفن وهى فى عٌمر الـــ 28 درست اللغة الفرنسية في كلية الآداب حتى بدأت   وكان أول أفلامها “سرقات صيفية” عام 1988، ثم شاركن فى فيلم “مرسيدس”  وأرض الأحلام وليه خلتني أحبك مع كريم عبد العزيز ومنى زكي.

و كان عام 1999 بمثابة نقلة فنية كبيرة لها حيث شاركت فى فيلم همام فى امستردام وجسدت شخصية “ام فرحات” التي أصبحت علامة مميزة فى مشوارها الفمي..

كذلك لفت دورها فى فيلم جانا البيان التالي وسكوت هنصور الأنظار إليها.. وظلت حتى رحيلها تُشارك فى تقديم الأدوار الكوميدية ببعض الإنتاجات الدرامية..

 

 

قدمت بعدها منحة زيتون عددا كبيرا من الأعمال بين الأفلام والمسلسلات وصلت إلى 45 عملًا مختلفا وكانت آخر أعمالها فيلم جريمة الإيموبيليا عام 2018.

الفنانة منحة زيتون خريجة آداب قسم لغة فرنسية وكانت تجيد اللغة الفرنسية بطلاقة وهو ما ظهر في مسلسل عفاريت السيالة ولكن أشهر أدوارها على الإطلاق  كان دور "أم فرحات" في فيلم همام في أمستردام ودورها الآخر في جاءنا البيان التالي. 

وكان نعى عدد من نجوم  الوسط الفني الفنانة الكوميديانة منحة زيتون التي رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء 9 أغسطس عن عُمر ناهز 63 عاما. 

أصيلة وغالية وطيبة 

وقال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والبيت الفني للمسرح: الطيبة الأصيلة الغالية   … منحة زيتون … رحمك الله واسكنك فسيح جناته

فيما نعتها الفنانة عبير الشرقاوي وقالت: توفت إلى رحمة الله تعالى الصديقة الغالية الفنانة منحة زيتون..  

ونشر الفنان حسام داغر مقطع لأغنية “شكرًا يا أطيب قلب” ووجه كلمة للراحلة قائلًا: منحة زيتون صديقتي وعشرة العمر توفت صباح اليوم.. في هدوء … عشتي خفيفة ورحلتي خفيفة.. متحبيش تحملي حد حزنك ومشاكلك وتعبك.. رحتي لربنا يا بنت الناس الاصيله.. اشتغلنا سوا مسرح من ٢٠٠١ فرق المسرح الحر وياما  ضحكنا كتير من الي بيحصل معانا وياما حصلنا مواقف سوا حلوة.. شاركتيني اغنيه شكرا اطيب قلب لما عملتها لأمي قبل وفاتها علشان عيد الأم وكنت مبسوطه وتقوليلي انا اعمل أي حاجة علشان ماما حبيبتي.. السلام أمانة لماما لما تشوفيها.. مش لاقي حاجه تانية اعبر بيها عن حزني غير اني أشوفك في الأغنية وحاسس كلامها ليكي انتي دلوقتي.. شكرًا اطيب قلب.. شكرًا يا منحة 

وكتب المؤلف الموسيقي وعضو نقابة المهن الموسيقية الدكتور علاء عبدون: البقاء لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ وفاة الفنانة الراقية "منحة زيتون"..

والفنان المسرحي طارق عبد الفتاح قال: منحة زيتون هي الرقة والطيبة والأصل والرقي، شرفت بالتمثيل معها في عدة أعمال، فكانت مثال للإلتزام والموهبة وخفة الظل والرقي في التعامل، ياه على الوجع يا منحة، صدمة كبيرة، ربنا يرحمك، من يمتلك قلبا مثلك فهو في مكان أجمل أفضل......وداعا يا صديقتي الغالية.

وقالت الدكتورة آمال صافية عويض: الحلوة الطيبة الجدعة.. عاشت وماتت بقلب طفلة راضية.. رحمة الله عليها وعلى أمها الست الفاضلة الكريمة طنط عائشة.
لله ما أعطي ولله ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون، البقاء والدوام لله..
بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت  الفنانة "منحة زيتون "..
صلاه الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

 

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منحة زيتون منى زكي يوسف شاهين كريم عبد العزيز عبلة كامل الفنانة مني زكي الفنانة حنان ترك الفنانة عبلة كامل

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